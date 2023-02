Milan wehrt sich gegen Medienbericht über Rafael Leão

Davon wollen die Rossoneri nichts wissen. In einem Statement auf der Webseite, das auch über die sozialen Medien verbreitet wird, stellt der Serie A-Klub klar, dass die Gespräche keineswegs abgebrochen wurden. Milan hofft weiterhin, das bis 2024 gültige Arbeitspapier mit dem Topstürmer vorzeitig verlängern zu können.

Von Seiten des Portugiesen gab es demnach keine Signale, wonach dies nicht möglich sein soll. Eine Einigung wurde indes noch nicht erzielt.

In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: “Leão Milan rottura totale”, AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione. pic.twitter.com/3B66oPdptu

— AC Milan (@acmilan) January 31, 2023