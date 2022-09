Milan-Boss Paolo Maldini hat einen Transfer-Rat an Rafael Leão

Der portugiesische Stürmer Rafael Leão hat sich bei Milan im Angriff zur zentralen Figur gemausert. In acht Spielen in dieser Saison netzte er schon dreimal ein und lieferte ausserdem sechs Assists. Der Technische Direktor der Rossoneri, Paolo Maldini, hat einen Rat an den 23-Jährigen.

Der Ex-Profi ist überzeugt, dass ein Verbleib von Leão bei Milan sich auf dessen Entwicklung sehr positiv auswirken würde. Deshalb rät er dem Jungstar zu einer Verlängerung seines bis 2024 gültigen Kontrakts. “Er weiss, dass es die ideale Lösung, bei uns zu bleiben, um noch besser zu werden”, wird Maldini von italienischen Medien nach dem 3:1-Sieg in der Champions League gegen Dinamo Zagreb zitiert. Und weiter: “Wir haben mit ihm noch Grosses vor und wollen zusammen mit ihm wachsen.”

Milan sicherte sich in der vergangenen Saison den ersten Scudetto seit elf Jahren. Die abermals neuen Besitzer aus den USA wollen den Verein nun auch wieder an die europäische Spitze bringen. Leão spielt diesbezüglich eine wichtige Rolle. Der Serie A-Klub ist bereit, das aktuelle Jahressalär des Nationalspielers in Höhe von 1,5 Mio. Euro auf 4,5 Mio. Euro zu erhöhen. Ob der von Jorge Mendes beratene Stürmer darauf eingeht, ist noch unklar. Zahlreiche Topklubs haben schon lange ein Auge auf ihn geworfen.

