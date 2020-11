Milan-Maldini bestätigt Interesse an Thauvin

Noch steht die Zukunft von Florian Thauvin (27) in der Schwebe. Der AC Mailand hat sein Interesse jetzt auch öffentlich bekanntgegeben.

Florian Thauvin ist ein Thema beim AC Mailand. “Er ist ein Spieler, der am Ende seines Vertrags steht, also ein wirtschaftlich interessanter Spieler”, erklärt Milans Technischer Direktor Paolo Maldini bei “Telefoot”.

Und weiter: “Er ist ein Spieler von hohem Niveau. Er ist nicht gerade der Prototyp der Spieler, die wir in diesen zwei Jahren hierher gebracht haben, was sein Alter betrifft. Was er jedoch immer sagt, ist, dass die richtige Mischung von vielen jungen Spielern mit einigen erfahreneren Spielern geschaffen wird, die ein wenig mehr geben können.”

Thauvins Profil sei daher sicherlich eines, dem man folgen müsse, so Maldini. Thauvin, Weltmeister von 2018, ist aufgrund seines bei Olympique Marseille im kommenden Sommer auslaufenden Vertrags ablösefrei. Milan soll allerdings nicht der einzige Interessent sein. Leicester City und der SSC Neapel könnten ebenfalls zuschlagen.

aoe 28 November, 2020 12:11