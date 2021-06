Auch Milan buhlt um Marcel Sabitzer

Der österreichische Nationalspieler Marcel Sabitzer steht auch beim AC Mailand ganz oben auf der Wunschliste.

Trainer Stefano Pioli möchte den 27-jährigen Profi von RB Leipzig gemäss “tuttosport” unbedingt in sein Team holen. Milan reiht sich nun in die lange Liste der Interessenten für Sabitzer ein, in dieser sich bereits mehrere Premier League-Klubs befinden sollen. Sabitzer will seinen nur noch ein Jahr laufenden Vertrag in Leipzig bislang nicht verlängern und könnte einen Transfer nach der Europameisterschaft forcieren.

Einem Verkauf müsste RB allerdings zustimmen. Die Ablöseforderung dürfte beträchtlich sein.

psc 23 Juni, 2021 13:55