Milan hat den möglichen Donnarumma-Nachfolger gefunden

Angesichts des nur noch bis 2021 gültigen Kontrakts von Gianluigi Donnarumma und fehlenden Fortschritten bei der möglichen Vertragsverlängerung mehren sich die Spekulationen, wonach der junge Goalie seinen Stammklub Milan bald verlassen könnte. Die Rossoneri haben in Luis Maximiano nun einen potentiellen Nachfolger gefunden.

Der 21-jährige Portugiese hütet den Kasten bei Sporting und hat sich im Laufe dieser Saison den Stammplatz zwischen den Pfosten erobert. Laut “A Bola” beschäftigt sich Milan intensiv mit der Personalie und könnte für Luis Maximiano bereits im Sommer ein 20 Mio. Euro-Angebot abgeben. Die Rossoneri könnten mit dem jungen Portugiesen ihren Stammkeeper Gianluigi Donnarumma ersetzen, der vor einem möglichen Abgang steht.

Zwar betont der italienische Youngster immer wieder, dass ihm sehr viel an seinem Stammverein liege, allerdings scheint es bezüglich Vertragsverlängerung eher düster auszusehen. Einen ablösefreien Abgang in einem Jahr will Milan verhindern.

psc 28 April, 2020 12:09