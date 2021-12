Milan verfolgt einen Plan mit PSG-Verteidiger Abdou Diallo

PSG-Verteidiger Abdou Diallo muss sich in dieser Saison häufiger mit der Rolle des Ersatzspielers abfinden, was dem 25-jährigen Senegalesen gar nicht passt. Milan versucht von der Situation zu profitieren.

Die Rossoneri blicken gemäss Transferexperte Gianluca di Marzio mit grossem Interesse auf Diallo, der im Sommer 2019 von Borussia Dortmund nach Paris wechselte und dort noch bis 2024 unter Vertrag steht. Er kann als Linksverteidiger oder auch in der Innenverteidigung auflaufen. In dieser Saison kommt er bei PSG nur zu neun Ligaeinsätzen, was ihn nicht wirklich zufriedenstellt.

Milan ist auf der Suche nach einem Ersatz für Simon Kjaer (32), der wegen eines Kreuzbandrisses bis Saisonende ausfällt. Offenbar stellt PSG für Diallo noch zu hohe Forderungen. Werden diese aber noch gesenkt oder drängt der Nationalspieler auf einen Transfer, könnte Milan zuzuschlagen versuchen.

psc 28 Dezember, 2021 11:31