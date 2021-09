Milan-Präsident hofft auf neues Stadion im Jahr 2025

Wie Klubpräsident Paolo Scaroni mitteilt, will der AC Mailand sein neues Stadion im Jahr 2025 beziehen.

“Der Bau könnte in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 beginnen, zwischen 2024 und 2025 könnte es bereit sein”, sagt Milans Klubboss in einem Interview mit Radio Anch’io. Scaroni betont die Wichtigkeit der neuen Arena. Vor dem Gastspiel in der Champions League beim FC Liverpool macht er einen Vergleich: “Ich kann nicht vergessen, dass wir am Mittwoch nach Liverpool reisen. Ein Klub, der durch Ticketeinnahmen 100 Mio. Euro verdient. Bei uns sind es 35 Millionen.”

psc 13 September, 2021 15:13