Ralf Rangnick steht vor Wechsel zu Milan

Bereits im Dezember tauchten Gerüchte um einen möglichen WEchsel von Ralf Rangnick zum AC Mailand auf. Jetzt soll es soweit sein!

Nach Angaben der “Bild” steht der Wechsel des 61-jährigen Managers, der zurzeit als “Head of Sport and Development Soccer” im Red Bull-Konzern angestellt ist, unmittelbar bevor. Ralf Rangnick soll bei Milan die mächtigste Figur im sportlichen Bereich werden und sowohl den Trainer- wie auch Sportdirektoren-Posten übernehmen.

Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten, wobei die Unterschrift noch fehle, heisst es. Geplant ist, dass Rangnick die beiden Posten bei den Rossoneri mit Beginn der neuen Saison antritt.

Trotz zahlreicher Investitionen und nach mehreren Besitzerwechseln kann Milan seit einigen Jahren nicht mehr an frühere Erfolgszeiten anknüpfen. Rangnick hat bei RB Leipzig und auch in Salzburg bewiesen, dass er eine Mannschaft formen und entwickeln kann. Sein Know-How will sich Milan-Besitzer Paul Elliott Singer (75) mit seiner Firma Elliott Management zunutze machen.

Rangnick habe seinen aktuellen Arbeitgeber über die Verhandlungen bislang nicht informiert.

psc 3 Februar, 2020 17:23