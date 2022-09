Milan steht vor der Verlängerung mit Trainer Stefano Pioli

Der AC Mailand setzt auf der Trainerposition auf Kontinuität und will langfristig mit Stefano Pioli weitermachen.

Der 56-Jährige steht bei den Rossoneri seit 2019 an der Seitenlinie und führte das Team in der vergangenen Saison zum ersten Meistertitel seit elf Jahren. Aktuell ist Pioli nur noch bis Saisonende an den Klub gebunden. An diesem Umstand will die Klubleitung laut «Gazzetta dello Sport» bald etwas ändern. Geplant ist demnach eine langfristige Vertragsverlängerung.

Im Oktober reist Mehrheitseigner Gerry Cardinale nach Mailand. Dann sollen die entsprechenden Vertragsgespräche stattfinden. Offenbar ist eine Ausdehnung des Arbeitspapiers nur Formsache, da die Zusammenarbeit alle Parteien fortsetzen wollen.

psc 22 September, 2022 10:21