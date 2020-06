Milan will bei Szoboszlai All In gehen

Dominik Szoboszlai wurde in den vergangenen Monaten schon mit unzähligen Klubs in Verbindung gebracht. Der AC Mailand will für einen Transfer offenbar alles in die Waagschale legen.

Der AC Mailand ist schon seit Längerem an Dominik Szoboszlai (19) interessiert, scheint nun allerdings den nächsten Schritt gehen zu wollen. “SportMediaset” zufolge ist der italienische Traditionsklub bereit, im Werben um den jungen Ungarn All In zu gehen.

Milan wäre jedoch nur zu einem Transfer bereit, sollte die Ablöse unter 25 Millionen Euro liegen, heisst es. Szoboszlai erzielte in dieser Pflichtspielsaison bereits neun Tore (13 Vorlagen) für RB Salzburg.

Neben Milan sollen aber auch der FC Arsenal, der SSC Neapel, der FC Chelsea und Leicester City ihre Fühler nach dem Talent, das am liebsten im linken Mittelfeld aufläuft, ausgestreckt haben. Szoboszlais Vertrag in der Mozartstadt ist noch bis 2022 datiert.

aoe 20 Juni, 2020 17:20