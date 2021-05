Milan will Hernandez mit neuem Vertrag belohnen

Seit seinem Wechsel zum AC Mailand zeigt die Formkurve von Theo Hernandez steil nach oben. Zur Belohnung winkt ihm nun ein neuer Vertrag.

Der AC Mailand ist vollauf zufrieden mit den Leistungen von Theo Hernandez (23) und will diese mit einem neuen Vertrag honorieren. “Calciomercato.com” zufolge sind die Rossoneri gewillt, das noch bis 2024 datierte Vertragspapier vorzeitig bis 2025. Einher soll das Prozedere mit einer Gehaltserhöhung auf 2,5 Millionen Euro gehen.

Dem italienischen Traditionsklub ist mit dem Hernandez-Kauf im Sommer 2019 ein echter Volltreffer gelungen. Damals kam der Aussenverteidiger für rund 20 Millionen Euro von Real Madrid in die Lombardei und überzeugte seitdem mit bockstarken Leistungen.

In der laufenden Saison weist Hernandez starke sechs Tore und sieben Vorlagen in 41 Pflichtspielen vor. Darüber hinaus könnte ihm eine Nominierung in den EM-Kader der französischen Nationalmannschaft winken.

aoe 8 Mai, 2021 16:45