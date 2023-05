Milan ist am Ziel: Rafael Leão verlängert bis 2028

Der AC Mailand hat in den langwierigen Gesprächen rund um die erhoffte Vertragsverlängerung mit Rafael Leão einen Durchbruch erzielt.

Laut «Gazzetta dello Sport» sind alle Parameter ausgehandelt. Leão wird bei Milan demnach bis 2028 verlängern und künftig ein Jahresgehalt von 7 Mio. Euro kassieren. Für die Unterschrift erhält er einen Bonus von 2 Mio. Euro. Die Ausstiegsklausel des portugiesischen Torjägers wird auf 150 Mio. Euro angehoben.

Elementar für den Durchbruch, der nach insgesamt neun Monaten (!) Gesprächszeit erzielt wurde, war auch eine Zahlung in Höhe von 22 Mio. Euro von Lille an Sporting, die wegen eines von Leão begangenen Vertragsbruchs fällig wurde. Leão verabschiedete sich im Sommer 2018 trotz gültigem Vertrag bei Sporting in Richtung Frankreich, ohne, dass der Ligue 1-Verein zunächst eine Ablöse zahlte.

Jetzt bindet er sich für die kommenden Jahre an Milan, wo er sich sehr wohl fühlt.

psc 10 Mai, 2023 15:45