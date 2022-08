Für 1,2 Milliarden: Der Milan-Verkauf ist durch

Der Verkauf von Serie A-Klub AC Mailand von der Elliott-Gruppe an die RedBird Capital Partners ist erfolgreich über die Bühne gegangen.

Der neue Besitzer der Rossoneri ist eine Firma für Anlageberatung, die in New York beheimatet ist. Als strategischer Partner und Minderheitsbesitzer steigen auch die Yankee Global Enterprises, die Besitzer der MLB-Franchise New York Yankees, bei Milan ein. RedBird betont, dass es auch in Zukunft investieren und sicherstellen will, dass Milan national und international an der Spitze mitmischt. Auch in die Infrastruktur soll investiert werden.

RedBird Capital Partners completes acquisition of AC Milan ➡️ https://t.co/34kE6CVVnW RedBird Capital Partners completa l'acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/57FALTJvfa#SempreMilan pic.twitter.com/YTo6X5CvDq — AC Milan (@acmilan) August 31, 2022

psc 31 August, 2022 15:42