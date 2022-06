Neuer Besitzer: Der Milan-Verkauf ist bestätigt

Der AC Mailand geht definitiv in neue Hände über: Das US-Unternehmen RedBird Capital Partners wird neuer Besitzer des Vereins.

Insgesamt fliessen für die Übernahme 1,2 Milliarden Euro. Wie der Verein mitteilt, bleibt die Elliott-Gruppe als Minderheitseigner und wird auch im Vorstand vertreten bleiben. RedBird hegt grosse Ambitionen und betont anlässlich der Übernahme, dass man den frisch gebackenen italienischen Meister auch international wieder an die Spitze führen will. Geschäftsführer Gerry Cardinale ist erfreut: “Wir fühlen uns geehrt, Teil der illustren Geschichte des AC Mailand zu sein, und freuen uns darauf, eine Rolle im nächsten Kapitel des Klub zu spielen, wenn er an seinen rechtmäßigen Platz an der Spitze des italienischen, europäischen und weltweiten Fussballs zurückkehrt.”

Elliott besass den Verein insgesamt vier Jahre und soll in dieser Zeit 740 Mio. Euro investiert haben.

Endgültig abgewickelt wird der Verkauf bis spätestens September.

