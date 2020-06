Neuzugang: Milan schnappt sich ein Abwehr-Juwel

Der AC Mailand sichert sich die Dienste am französischen Abwehrspieler Pierre Kalulu.

Der 20-Jährige ist am Mittwoch für die medizinischen Tests beim Trainingsgelände in Mailand angekommen. Da er bei seinem derzeitigen Verein Olympique Lyon aufgrund des Ligaabbruchs in der Ligue 1 keine Verpflichtungen mehr hat, kann der Transfer schon jetzt durchgeführt bzw. vorbereitet werden. Pierre Kalulu wird italienischen Medienberichten zufolge bei Milan einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Auch die Bayern sollen zwischenzeitlich am Youngster interessiert gewesen sein.

Kalulu ist ein Eigengewächs Lyons, verlässt Frankreich nun aber. Für die Rossoneri wird einzig eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von 480’000 Euro fällig. Er wird der erste Sommer-Neuzugang des Serie A-Klubs, bei dem künftig Ralf Rangnick die Transfers planen soll.

psc 17 Juni, 2020 18:01