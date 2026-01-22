Niclas Füllkrug werden Schmuck & Uhren im Wert von 500’000 Euro geklaut

Milan-Stürmer Niclas Füllkrug werden bei einem Einbruch in sein Hotelzimmer Wertgegenstände in Höhe einer halben Million geklaut.

Derzeit befindet sich der 32-jährige Angreifer nach seinem Wechsel zu den Rossoneri noch auf Wohnungssuche. Deshalb wohnt er zurzeit noch im Hotel Mélia in der Nähe des Mailänder Messegeländes. Wie die «Gazzetta dello Sport» und «Bild» berichten, gab es dort in der vergangenen Woche einen Einbruch. Schmuck und Uhren im Wert von fast 500’000 Euro wurden geklaut. Bemerkt hat Füllkrug den Diebstahl erst einige Tage nach der Tat.

Diese wird untersucht. Spurensucher haben sich umgesehen. Die Täter wurden bislang nicht ermittelt. Auch die Wertgegestände bleiben vorerst verschollen.