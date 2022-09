Noah Okafor steht bei Milan ganz oben auf der Wunschliste

Noah Okafor hat sich mit seinen Glanzauftritten in der Champions League in dieser Saison (2 Spiele, 2 Tore) in den Fokus mehrerer Topklubs gespielt. Bei Milan steht er sogar ganz oben auf der Wunschliste.

Die Rossoneri sind auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive. Italienischen Medienberichten zufolge ist Okafor nicht nur irgendein Kandidat, sondern sogar die Wunschlösung von Milan.

Der italienische Meister hat sich von den Qualitäten des 22-jährigen Schweizers beim ersten Direktduell in der Champions League ganz genau überzeugen können. Ein weiteres Duell wird folgen. Okafor steht in dieser Saison bei zwölf Einsätzen für Red Bull Salzburg bereits bei sieben Toren und zwei Assists. Nun wurde er etwas eingebremst, da er wegen einer notwendigen Zahnbehandlung die Nations League-Spiele der Schweizer Nati gegen Spanien und Tschechien verpassen wird.

Am Interesse von Milan tut dies indes keinen Abbruch. Okafors aktueller Vertrag in Salzburg läuft bis 2024. Im kommenden Sommer könnte ein regelrechtes Wettfeilschen um ihn in Gang kommen.

