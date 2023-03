Offiziell: Milan will neues Stadion ohne Rivale Inter bauen

Die Kollaboration zwischen Milan und Inter beim Bau eines neuen Stadions scheint definitiv Geschichte zu sein. Die Rossoneri möchten ihre neue Arena ohne Beteiligung der Nerazzurri errichten.

Dies bestätigt Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala, der sich am Donnerstagmorgen mit Milan-Präsident Gerry Cardinale getroffen hat. Demnach will Milan das neue Stadion im Gebiet La Maura erbauen, das unweit des bestehenden San Siro liegt. «Milan hat bestätigt, dass sie mit dem Projekt in La Maura fortfahren wollen», wird Sala von der «Gazzetta dello Sport» zitiert.

Innerhalb der nächsten zwei Wochen will der Serie A-Klub sein neues Projekt vorstellen. Dann folgen die nächsten Schritte. Bis zum Bau wird noch einige Zeit vergehen. Inter scheint davon nun aber erst einmal ausgeschlossen und muss sich anderweitig orientieren.

Sala: "Milan, avanti con La Maura. Ma in due settimane mi serve il progetto" https://t.co/uUJDaZuBFw — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) March 23, 2023

psc 23 März, 2023 16:53