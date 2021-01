Pato: “Es wäre ein Traum, nach Mailand zurückzukehren”

Stürmer Alexandre Pato ist derzeit vereinslos, möchte mit 31 Jahren aber seine Fussballschuhe noch nicht an den Nagel hängen. Der Brasilianer träumt von einer Rückkehr zum AC Mailand.

“Ich habe gehört, dass es in Italien Vereine gibt, die an mir interessiert sind. Aber ich möchte ganz klar sagen, dass ich mit 31 Jahren nicht nach einem Vertrag suche, um mein Bankkonto zu füllen – ansonsten wäre ich in China geblieben”, stellte Alexandre Pato nun in einem Interview mit der “La Gazzetta dello Sport” klar. Der routinierte Angreifer wünsche sich eine Rückkehr nach Italien. “Ich denke, ich kann immer noch in der Serie A spielen und Leistung bringen kann”, so der frühere brasilianische Nationalspieler.

Könnte er frei wählen, würde er sich für eine Rückkehr zum AC Mailand entscheiden, für den er bereits zwischen 2007 und 2013 spielte. “Wir reden hier von 150 Spielen, 63 Toren, einem Scudetto und einem Supercup. Es wäre ein Traum, nach Mailand zurückzukehren, das mir sehr am Herzen liegt”, betonte Pato, der zuletzt in Brasilien beim FC São Paulo unter Vertrag stand, seit August 2020 allerdings vereinslos ist.

adk 14 Januar, 2021 12:14