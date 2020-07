Perfekt: Milan krallt sich Simon Kjaer definitiv

Die AC Milan nimmt Abwehrspieler Simon Kjaer (29) definitiv unter Vertrag.

Der dänische Nationalspieler war seit Beginn dieses Jahres vom FC Sevilla an die Rossoneri ausgeliehen. Nun aktivieren die Mailänder die Kaufoption in Höhe von 3,5 Mio. Euro. Simon Kjaer lief in bisher neun Ligaspielen für Milan auf und ist in der zentralen Abwehr derzeit gesetzt. Der 31-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2022.

Am Montag wurde bereits bekannt, dass Suso definitiv von Milan zu Sevilla wechselt.

psc 15 Juli, 2020 11:43