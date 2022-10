Premier League lockt! Neuer Interessent für Noah Okafor

In Österreich gehört Noah Okafor längst zu den Shootingstars. So langsam verbreitet sich diese Nachricht über den ganzen Kontinent. Aus der Premier League scheint es nun einen ernsthaften Interessenten zu geben.

Noah Okafor ist nun auch in der Premier League begehrt. Das Portal «Calciomercato.com» berichtet über ein konkretes Interesse von Leeds United. Demnach bereiten die Whites sogar ein Angebot vor, um RB Salzburg dazu zu drängen, im Januar einen Verkauf vorzunehmen.

Dass nun auch auf der Insel die ersten Klubs mit Okafor in Verbindung gebracht werden, verwundert nicht. In der österreichischen Bundesliga sorgt der 22-Jährige schon seit Längerem für Furore. Internationale Meriten hatte er darüber hinaus jüngst in der Champions League gesammelt.

Noah Okafor wirbelt in der Champions League

Und damit hatte Okafor auch wieder eine Verbindung in die Schweiz. Mit seinem 1:0-Siegtor gegen Dinamo Zagreb traf der achtfache Nati-Spieler in der Champions League zum dritten Mal hintereinander. Das war zuvor keinem anderen Schweizer Spieler gelungen.

Es läuft darauf hinaus, dass sich Okafor spätestens nach dieser Saison einer neuen Herausforderung widmen wird. Sein Vertrag an der Salzach läuft 2024 aus. Mit dem AC Mailand soll ein weiterer Verein die Fühler ausgestreckt haben.

aoe 29 Oktober, 2022 10:39