PSG & Donnarumma – Medicheck am Wochenende

Gianluigi Donnarumma ist drauf und dran, seinen Wechsel zu Paris Saint-Germain zu finalisieren. Alle persönlichen Bedingungen sind geklärt, die medizinischen Untersuchungen runden den Transfer ab.

Am Freitag gestaltete Gianluigi Donnarumma mit der italienische Nationalmannschaft noch den EM-Auftakt gegen die Türkei (3:0) siegreich. Jetzt deutet sich an, dass sich seine Zukunft auf Klubebene noch an diesem Wochenende klären wird. Laut “Sportitalia” und “Sky Sport Italia” dürften am Samstag oder Sonntag die finalen medizinischen Tests anstehen – bei Bestehen ist der Wechsel zu Paris Saint-Germain unter Dach und Fach.

Agent Mino Raiola habe bereits die Details eines Wechsels ausgehandelt. Donnarumma wird seinen auslaufenden Vertrag beim AC Mailand nicht verlängern und ab der kommenden Saison für Frankreichs entthronten Serienmeister spielen. In Paris soll der 22-Jährige einen langfristigen Vertrag unterzeichnen.

aoe 12 Juni, 2021 10:46