PSG-Leonardo klärt auf: Verhandlungen mit Franck Kessie und Theo Hernandez?

Paris Saint-Germain soll sogar schon mit Franck Kessie (24) und Theo Hernandez (24) persönlich über einen Transfer gesprochen haben. Das dementiert Sportdirektor Leonardo allerdings.

Franck Kessie und Theo Hernandez stehen offensichtlich nicht in direkten Verhandlungen mit Paris Saint-Germain. “Wir haben mit keinem Spieler Kontakt aufgenommen, weder mit Franck Kessie noch mit Theo Hernandez”, sagte Kaderplaner Leonardo im Anschluss an den 2:1-Heimsieg gegen den OSC Lille. Zuvor gab es Gerüchte über ein konkretes Interesse aus Paris an den Stammspielern des AC Mailand.

Kessie gehört zu den Shootingstars der Serie A. Was den ivorischen Jungnationalspieler besonders interessant macht, ist sein auslaufender Vertrag. Der erlaubt es ihm, dass er schon im Januar mit anderen Vereinen über einen Wechsel sondieren darf. Neben PSG gelten der FC Liverpool und Tottenham Hotspur als interessiert.

Etwas anders stellt sich die Situation bei Hernandez dar. Der Linksverteidiger, der sich in Mailand zu einem der besten Akteure auf seiner Position aufgeschwungen hat, verfügt noch über ein bis 2024 datiertes Arbeitspapier. Überdies sollen die Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung bis 2026 sehr gut vorankommen.

aoe 31 Oktober, 2021 15:38