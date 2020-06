Ralf Rangnick zu Milan? Entscheidung ist gefallen

Schon seit mehr als einem halben Jahr wird über einen möglichen Wechsel von Ralf Rangnick zum AC Mailand spekuliert. Jetzt soll eine finale Entscheidung gefallen sein.

Wie “tuttosport” am Mittwoch meldet, zieht es den deutschen Trainer und Manager tatsächlich zu den Rossoneri! Demnach hat sich Ralf Rangnick mit den Milan-Bossen über einen Wechsel im Sommer geeinigt. “Sky” und “Mediaset” berichten von einem Dreijahresvertrag.

Federführend bei der Verpflichtung des 61-jährigen Deutschen ist Ivan Gazidis, mit dem er sich bereits in der Vergangenheit regelmässig unterhalten hat. Noch unklar ist, ob Rangnick als Trainer und Manager in Personalunion bei Milan einsteigt oder nur eine der beiden Rollen übernimmt. In jedem Fall soll er mit grossen Kompetenzen im sportlichen Bereich ausgestattet und neben Gazidis zur wichtigsten Figur im Verein werden.

Verkündet werden soll das Engagement planmässig erst im August. Allerdings soll sich Rangnick bereits in den kommenden Wochen um das “neue Milan” kümmern – sobald seine genaue Aufgabe im Organigramm definiert ist.

psc 17 Juni, 2020 12:02