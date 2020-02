Ralf Rangnick: Vorvertrag bei Milan unterzeichnet?

Die Spekulationen um einen Wechsel von Ralf Rangnick zum AC Mailand werden immer lauter: Angeblich hat der Deutsche bei den Rossoneri sogar schon einen Vorvertrag unterzeichnet.

Dies berichtet die französische Sportzeitung “L’Équipe” am Mittwoch und bestätigt damit frühere Berichte der “Bild”.. Demnach wird Rangnick seine aktuelle Position als “Head of Sport and Development Soccer” im Red Bull-Konzern im Sommer verlassen und als Trainer und auch Sportdirektor zu Milan wechseln.

Ein Vorvertrag mit Elliott Management, das den Klub zurzeit besitzt, soll bereits unterschrieben worden sein. Macht Milan einen Rückzieher in letzter Minute, würde Rangnick finanziell grosszügig entschädigt werden.

Der Wechsel könnte beim Serie A-Klub auch das Ende der aktuellen Direktoren Paolo Maldini und Zvonomir Boban bedeuten. Zuletzt sagte Maldini noch öffentlich, dass er nicht glaube, dass Rangnick “das richtige Profil” für Milan mitbringe. Ein Engagement des 61-Jährigen würde aber über seinen Kopf hinaus entschieden werden.

psc 19 Februar, 2020 16:05