Siebter Neuer: Milan einigt sich mit Adli

Der AC Mailand steht dicht davor, Neuzugang Nummer sieben unter Dach und Fach zu bringen. Aus Frankreich kommt Yacine Adli sehr wahrscheinlich ins Giuseppe Meazza.

Yacine Adli (21) wird sich wohl bald im Trikot des AC Mailand zeigen. Nach einem Bericht des italienischen Portals “Calciomercato.com” haben sich die Rossoneri mit dem abgebenden Girondins Bordeaux auf einen Transfer verständigt. Als Ablöse sind rund zehn Millionen Euro im Gespräch. Es wird damit gerechnet, dass Milan den Deal in den nächsten Tagen finalisiert.

Damit wird dem neuen Trainer Vladimir Petkovic eines der grössten Talente des Klubs weggeschnappt. Adli wurde bei Paris Saint-Germain hervorragend ausgebildet und fühlt sich auf der Zehn am wohlsten. In der Ligue 1 kam Adli in der Vorsaison auf zwei Tore und fünf Vorlagen in 35 Spielen.

aoe 14 August, 2021 17:55