Stefano Pioli erwägt frappanten Systemwechsel bei Milan

Nach der 0:3-Demontage im italienischen Supercup durch Stadtrivale Inter, könnte Milan-Trainer Stefano Pioli einen Systemwechsel forcieren.

Die «Gazzetta dello Sport» spekuliert, dass die Rossoneri bereits im nächsten Spiel gegen Lazio am kommenden Dienstag vom eingespielten 4-2-3-1 abrücken und in einem 4-3-3 auflaufen könnten. Das Mittelfeld könnte dabei durch Sandro Tonali Ismael Bennacer und Rade Krunic, der zurückkehren könnte, gebildet werden. Eine weitere Option ist ein 4-4-2, wodurch Olivier Giroud im Sturm mehr Unterstützung erhalten könnte. Pioli macht sich nach zuletzt mässigen Auftritten in jedem Fall Gedanken und könnte eine Umstellung anstreben.

psc 20 Januar, 2023 11:20