Theo Hernandez bekennt sich zu Milan

Linksverteidiger Theo Hernandez wechselte im vergangenen Sommer von Real Madrid zu Milan und hat bei den Rossoneri direkt eingeschlagen. Der 22-Jährige findet für seinen neuen Klub sehr warme Worte.

In einem Interview mit “Onda Cero” äussert sich Theo Hernandez sehr positiv über Milan: “Ich will Mailand danken, weil sie Vertrauen in mich hatten, Paolo Maldini hat an mich geglaubt und ich bin sehr glücklich hier”, teilt er mit und gibt auch gleich noch ein Treuebekenntnis ab: “Ich bin begeistert, bei Milan zu sein und habe mich dazu entschlossen, hier bei den Rossoneri zu bleiben. Ich habe einen Vierjahreskontrakt und bin wirklich glücklich hier.”

Angeblich soll PSG Interesse am Abwehrspieler bekunden. Einen Wechsel in diesem Sommer wird es aber sicherlich nicht geben.

psc 18 Juni, 2020 16:46