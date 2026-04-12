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Toptalent Karetsas vor Abschied aus Genk

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 12 April, 2026 08:53
Toptalent Karetsas vor Abschied aus Genk

Konstantinos Karetsas steht offenbar vor dem nächsten grossen Karriereschritt. Der Offensivspieler von KRC Genk befindet sich laut Berichten in seinen letzten Wochen beim belgischen Klub, der mit einem möglichen Transfer sogar einen Rekordverkauf anstrebt.

Die geforderte Ablöse soll bei rund 45 Millionen Euro liegen. Das Interesse an dem Talent ist entsprechend groß. Neben mehreren Premier-League-Schwergewichten wie Chelsea, Manchester United und Arsenal gilt vor allem der AC Milan als besonders konkreter Interessent. Die Italiener sollen Karetsas bereits seit längerer Zeit beobachten und ihn gezielt als Verstärkung für die Offensive einplanen.

Als Mindestpreis werden derzeit etwa 35 Millionen Euro genannt – eine Summe, die bereits einen neuen Vereinsrekord für Genk bedeuten würde. Angesichts der Vielzahl an Interessenten dürfte sich im Sommer ein intensiver Transferpoker um den jungen Offensivspieler entwickeln.

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