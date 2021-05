Verträge von Donnarumma und Calhanoglu: Maldini äussert sich

Beim AC Mailand laufen zum Saisonende die Verträge von Gianluigi Donnarumma und Hakan Calhanoglu. Wie es mit den beiden weitergeht, ist noch offen. Mit Paolo Maldini äussert sich der Technische Direktor.

Zwischen Gianluigi Donnarumma und Milan-Ultras soll es zu einem Treffen gekommen sein. Die Anhänger hätten dem Keeper geraten, zu verlängern oder andernfalls bei der Partie gegen Juventus (möglicher neuer Klub) auszusetzen. Darauf reagierte Paolo Maldini und verkündete, dass alle Vertragsverhandlungen bis zum Ende der Saison auf Eis gelegt wurden.

“Es ist wichtig, mit Nachdruck zu wiederholen, dass niemand ausserhalb von Milan entscheiden kann, wer spielt und wer verlängert. Entscheidungen, die das Spielfeld betreffen, sind Sache des Trainers, während der Klub für die Vertragsangelegenheiten zuständig ist”, sagte Maldini gegenüber ANSA. “Von diesem Moment an sind alle Verhandlungen über neue Vertragsverlängerungen bis zum Ende der Saison auf Eis gelegt, damit sich die Mannschaft auf das Spielfeld konzentrieren kann. In der Zwischenzeit werden wir unsere Spieler weiterhin schützen, wie wir es immer getan haben.” In der Serie A rangiert Milan nach dem 34. Spieltag auf dem dritten Tabellenplatz.

adk 2 Mai, 2021 16:47