Vertrag eingetütet: Zlatan Ibrahimovic verlängert bei Milan

Zlatan Ibrahimovic bleibt dem AC Mailand definitiv eine weitere Saison erhalten.

Der 39-jährige Schwede verlängert seinen im Juni auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr. Wie diverse italienische Journalisten, darunter Transferexperte Fabrizio Romano berichten, erfolgt die Unterschrift des Torjägers unter den bis Juni 2022 gültigen Vertrag. In Kürze wird die offizielle Bestätigung folgen. Ibrahimovic wird auch in der kommenden Saison 7 Mio. Euro kassieren.

In der laufenden Spielzeit erzielte der Stürmer in 25 Pflichtspielen für die Rossoneri 17 Treffer. In der Offensive gibt er nach wie vor den Ton an. Zur Erinnerung: Ibrahimovic wird im Oktober 40 Jahre alt.

Zlatan Ibrahimovic stays at AC Milan until June 2022, confirmed. Official statement in the next hours. Done, completed and here-we-go 🔴⚫️ #ACMilan #Ibra https://t.co/2j6u3NSK4m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2021

psc 22 April, 2021 16:38