Zlatan Ibrahimovic ist stinksauer auf den Referee

Milan hat am Montagabend mit einem 0:0-Remis gegen Bologna einen Rückschlag im Titelrennen erlitten. Torjäger Zlatan Ibrahimovic ist nicht nur sauer auf den Gegner, sondern auch auf den Unparteiischen.

Der schwedische Stürmer wurde in der 70. Minute eingewechselt. Auch ihm gelang es nicht, die Defensive von Bologna (mit Michel Aebischer über 90 Minuten) in Verlegenheit zu bringen und ein Tor zu markieren. Stattdessen wurde sein Ärger über das Verhalten der Bologna-Profis, die in der Schlussphase auf Zeitspiel setzten, von Minute zu Minute grösser. Aus seiner Sicht ging Schiedsrichter Livio Marinelli mit der Situation falsch um und liess das ständige Zeitspiel zu. Beim Verlassen des Spielfelds rief Ibrahimovic laut “Corriere dello Sport” in Richtung des Unparteiischen: “Kompliment, Kompliment.” Natürlich ein ironisch gemeinter Kommentar.

Nicht nur mit der Nullnummer, sondern auch mit seiner persönlichen Situation ist der 40-Jährige zurzeit nicht wirklich zufrieden. Seit fast drei Monaten hat er nicht mehr getroffen, zudem verpasst er mit Schweden die WM in Katar, was ihn natürlich auch verärgert.

