Zlatan Ibrahimovic spricht über das Karriereende

Zlatan Ibrahimovic spielt auch mit 40 Jahren bei Milan nach wie vor auf absolutem Spitzenniveau. Allerdings machen ihm Verletzungen seit geraumer Zeit das Leben schwer. Das Karriereende ist für ihn dennoch nicht absehbar.

Der schwedische Torjäger verpasste die Schlussphase der letzten Saison und auch den Beginn dieser wegen einer Knieverletzung. Zudem machte ihm kürzlich auch eine Achillessehnenreizung zu schaffen. Inzwischen steht Ibrahimovic aber wieder auf dem Platz. Wie lange er dies noch tut, ist offen. Konkrete Pläne für sein Karriereende hat er indes noch keine: “Ich muss nichts mehr beweisen, aber ich will auch nichts bereuen. Darum werde ich weitermachen, bis irgendjemand mir sagt, dass ich wirklich am Ende bin”, so der Altmeister bei “Téléfoot”.

Das Alter ist für ihn grundsätzlich kein grosses Thema: “Ich denke, das ist nur im Kopf und ich zeige allen, dass 40 Jahre nur eine Zahl sind. Ich kann nicht mehr spielen wie früher, aber ich habe jetzt mehr Erfahrung und Intelligenz. Meine Langlebigkeit überrascht mich nicht.” In der laufenden Saison hat Zlatan in sechs Spielen für seinen Verein bereits wieder drei Tore und zwei Assists markiert.

psc 1 November, 2021 18:43