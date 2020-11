Zlatan Ibrahimovic deutet Comeback in der Nationalmannschaft an

Zlatan Ibrahimovic könnte sich ein Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft im Hinblick auf die EM im kommenden Jahr offenbar vorstellen.

Der 39-Jährige betont im Gespräch mit der schwedischen Zeitung “Aftonbladet” jedenfalls, dass er seine Einsätze in der Nationalelf vermisst. “Wenn Sie mich fragen, will ich ehrlich sein: Ja, ich vermisse die Nationalmannschaft. Das ist kein Geheimnis. Derjenige, der sie nicht vermisst, muss seine Karriere bereits beendet haben. Und ich habe meine Karriere noch nicht beendet”, so Ibrahimovic.

Der Milan-Stürmer verkündete nach der EM 2016 seinen Rücktritt nach 116 Länderspielen, in denen ihm 62 Tore gelungen sind. Sicher wäre das Comeback des Torjägers allerdings noch nicht, wenn er denn für die EM-Teilnahme nächstes Jahr angefragt würde. Zunächst bräuchte er Bedenkzeit: “Geben Sie mir Zeit, ich muss darüber nachdenken.”

psc 25 November, 2020 18:44