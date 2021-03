“Rückkehr des Gottes” – Ibrahimovic spielt wieder für Schweden

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Zlatan Ibrahimovic ist zurück in der schwedischen Nationalmannschaft und will für die Tre Kronor die EM im Sommer bestreiten.

Der schwedische Nationaltrainer Janne Andersson hat den 39-jährigen Milan-Stürmer nach persönlichen Gesprächen für die WM-Qualifikationsspiele gegen Georgien und den Kosovo und das Testspiel gegen Estland aufgeboten. Die letzten Spiele für Schweden bestritt Ibrahimovic an der EM 2016. Danach gab er nach 116 Länderspielen den Rücktritt. Seither wurde er nicht mehr berücksichtigt. Jetzt will der Superstar noch einmal ein grosses Turnier für sein Land bestreiten und fühlt sich auch fit dafür. Er selber kündigt die “Rückkehr des Gottes” an.

An der EM trifft Schweden in der Gruppenphase auf Spanien, Polen und die Slowakei.

🔥 TRUPPEN! 🔥 Här är spelarna som representerar Sverige i matcherna mot Georgien, Kosovo och Estland! 🇸🇪🇸🇪 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2021

psc 16 März, 2021 13:22