Zlatan Ibrahimovic sagt Ja zur Vertragsverlängerung bei Milan

Zlatan Ibrahimovic will die Reise bei der AC Milan fortsetzen.

In der “Rai”-Talkshow “Che Tempo Che Fa” sagt der 39-Jährige auf die Frage, ob er über diese Saison hinaus bei den Rossoneri bleiben möchte: “Ich weiss es nicht, wir werden es sehen.” Ibrahimovic findet dann aber ziemlich klare Worte: “Wenn Paolo (Maldini, Anm. d. Red.) möchte, bin ich bereit dafür.”

Der schwedische Torjäger kehrte Anfang 2020 nach Mailand zurück und gibt dort seither in der Offensive den Ton an. In dieser Saison steht er bereits wieder bei 16 Pflichtspieltreffen in 21 Spielen. Derzeit macht ihm allerdings eine Adduktorenverletzung zu schaffen, weshalb er wohl die beiden Europa League-Duelle Milans gegen seinen Ex-Klub Manchester United verpassen wird.

psc 8 März, 2021 11:56