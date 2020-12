Zlatan Ibrahimovic kauft sich einen Wald für 3 Millionen

Zlatan Ibrahimovic hat sich in seiner schwedischen Heimat für umgerechnet 3 Mio. Euro einen Wald gekauft.

Der 39-Jährige will dort einigen seiner Hobbies nachgehen: Jagen, Fischen und Snowmobil fahren. Wie die schwedische Zeitung “Aftonbladet” berichtet, geht es um ein rund 1000 Hektar grosses Grundstück in der Nähe von Are, das an der Grenze zu Norwegen liegt. 3 Mio. Euro soll der Wald gekostet haben. Ibrahimovic liebt es im Winter gemeinsam mit seiner Familie Zeit in der Abgeschiedenheit im Schnee zu verbringen. Bei seiner Frau Helena (50) und mit den Söhnen Maximilian (14) und Vincent (12) entspannt sich der Milan-Stürmer jeweils.

Zurzeit muss er häufig zwischen Mailand und Stockholm pendeln, wo die Familie lebt und die beiden Kinder zur Schule gehen.

Auf Instagram hat Ibrahimovic in dieser Woche ein Video gepostet, das ihn mit einem Snowmobil zeigt.

psc 29 Dezember, 2020 16:10