Ibrahimovic hat sich entschieden – und die Milan-Fans freuen sich

Zlatan Ibrahimovic ist auch mit 40 Jahren weiterhin ein Topstürmer in einer Topliga. Und der Schwede hat sich entschieden, dass er dies bis auf weiteres bleiben will.

Laut “Gazzetta dello Sport” wird der Angreifer seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei Milan noch einmal verlängern. Bereits im kommenden Januar könnte es soweit sein. Ibrahimovic kehrte Anfang 2020 nach knapp zwei Jahren in der MLS nach Europa zurück und verpflichtete sich wieder bei seinem früheren Verein. Bei den Rossoneri übernimmt er im Angriff weiterhin eine wichtige Rolle und schiesst regelmässig Tore. In der laufenden Saison sind es in sechs Ligaspielen deren drei. Dazu kommen zwei Assists.

Zlatan bleibt Milan wohl mindestens bis Juni 2023 erhalten.

psc 18 November, 2021 17:42