Zlatan Ibrahimovic wurde am Knie operiert – es droht das Karriereende

Jetzt ist es amtlich: Zlatan Ibrahimovic musste sich wegen anhaltenden Knieproblemen operieren lassen. Es droht ein langer Ausfall – oder gar das Karriereende.

Betroffen ist das linke Knie des 40-jährigen Milan-Profis. Dieses bereitet Ibrahimovic schon länger Probleme. Zuletzt konnte er beim Saisonfinale gegen Sassuolo 18 Minuten mittun und war danach auch bei der ausgiebigen Meisterfeier an vorderster Front dabei. Für eine Fortsetzung der Karriere war ein Eingriff nun aber notwendig. Wie die Rossoneri mitteilen, legte sich der Torjäger am Mittwochmorgen in Lyon unters Messer und wird nun wohl rund 7 – 8 Monate ausfallen. Je nach Entwicklung ist es aber auch möglich, dass Ibrahimovic seine Karriere ganz beenden muss.

psc 25 Mai, 2022 15:56