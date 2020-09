Zlatan Ibrahimovic scherzt nach positivem Corona-Test

Milan-Stürmer Zlatan Ibrahimovic wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der Schwede nimmt es locker und scherzt über die Erkrankung.

Via Twitter gibt er einen seiner typischen Kommentare ab: “Gestern wurde ich negative getestet, heute positiv. Keinerlei Symptome. Covid hatte den Mut mich herauszufordern. Eine schlechte Idee”, schreibt Ibrahimovic.

Der formstarke Torjäger muss vorerst pausieren. Die erste Partie, die der 38-Jährige verpasst, ist jene in der Europa League-Quali gegen den norwegischen Vertreter Bodo/Glimt. Ibrahimovic hatte in den ersten beiden Einsätzen für Milan in dieser Saison bereits drei Treffer erzielt.

psc 24 September, 2020 17:07