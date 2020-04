Zlatan Ibrahimovic kehrt diese Woche nach Mailand zurück

Zlatan Ibrahimovic hielt sich während der Coronakrise bislang in seiner schwedischen Heimat fit. In dieser Woche wird er zu seinem Klub zurückkehren.

Laut “Gazzetta dello Sport” wird der 38-Jährige am Donnerstag nach Mailand reisen. Planmässig soll die Saison in der Serie A in absehbarer Zeit fortgesetzt werden. Zlatan Ibrahimovic hat ein klares Ziel vor Augen: Er will zum 15. Mal in Folge mindestens zehn Saisontore erzielen. Diese Marke hat der Routinier zuletzt immer erreicht.

Werden alle verbleibenden Spiele ausgetragen, bleiben Ibrahimovic zwölf Partien für sechs Tore, damit er die anvisierte Marke schafft.

psc 20 April, 2020 11:45