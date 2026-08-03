AS Rom auf der Zielgeraden bei Read

Im Werben um Givairo Read zeichnet sich eine Entscheidung ab. Nachdem der FC Everton bereits zu Beginn des Sommers Interesse an dem niederländischen U21-Nationalspieler angemeldet hatte, gilt inzwischen die AS Rom als aussichtsreichster Klub für eine Verpflichtung des Feyenoord-Verteidigers.

Berichten zufolge habe vor allem die Aussicht auf Champions-League-Fussball den 20-Jährigen davon überzeugt, dass ein Wechsel nach Italien der richtige Schritt für seine Karriere wäre. Zuvor hatte sich Nottingham Forest intensiv um Read bemüht und dabei nach vorliegenden Informationen drei einzelne Angebote unterbreitet, das letzte in Höhe von rund 23 Millionen Euro.

Feyenoords Preisvorstellung liess sich damit jedoch nicht erfüllen. Rom hat inzwischen die geforderten 25 Millionen Euro geboten und zeigt sich zuversichtlich, den Transfer abschließen zu können. Auch Arsenal und der FC Liverpool sollen den Rechtsverteidiger im vergangenen Jahr intensiv beobachtet haben, zudem gab es Gespräche mit dem FC Fulham und AFC Bournemouth.

Everton wiederum richtet den Blick nun auf Alistair Johnston von Celtic. Read war im Juli 2024 zu Feyenoord gewechselt, sein Vertrag läuft dort bis 2029. In der vergangenen Saison kam er in der Eredivisie auf 43 Einsätze mit drei Toren und zehn Vorlagen. Transfermarkt beziffert seinen aktuellen Marktwert auf 25 Millionen Euro.