Die AS Roma lässt Edin Dzeko im Sommer ziehen

Nach dieser Saison könnte es zur Trennung zwischen der AS Roma und Edin Dzeko kommen.

Die Giallorossi lassen den 35-jährigen Bosnier laut “Gazzetta dello Sport” zum Ende der Spielzeit ziehen. Eigentlich steht Dzeko, der seit 2015 für die Römer stürmt, noch für eine weitere Saison unter Vertrag. Allerdings scheint man sich neu orientieren und verjüngen zu wollen. So könnte nebenbei auch das kolportierte Jahresgehalt von 7,5 Mio. Euro gespart werden.

Unklar ist, ob Dzeko tatsächlich eine neue Herausforderung sucht. In der aktuellen Saison ist er nicht mehr ganz so treffsicher wie zuvor. Er blickt bislang auf elf Tore in 31 Pflichtspielen. Trainer Paulo Fonseca setzt schon jetzt nicht mehr in jeder Partie auf ihn.

