Roma-Stürmer Tammy Abraham fällt monatelang aus

Der englische Stürmer Tammy Abraham unterzog sich nach Saisonende einer Operation am Kreuzband im linken Knie. Nun muss er eine lange Reha bestreiten.

Der Eingriff wurde notwendig, nachdem sich der 25-Jährige im letzten Ligaspiel der Saison gegen Spezia verletzt hatte. Wie die AS Roma mitteilt, wurde Abraham am Mittwoch in London von Andy Williams im Beisein von Roma-Arzt Massimo Manara operiert.

Die Operation verlief erfolgreich. Der Torjäger muss nun aber voraussichtlich sechs bis acht Monate pausieren und kann wohl erst Ende Jahr wieder ins Geschehen eingreifen.

📋 Tammy Abraham sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. 📄 https://t.co/Ldkhzk2WUr Forza Tammy! 💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/j3qlXjR2UJ — AS Roma (@OfficialASRoma) June 7, 2023

psc 7 Juni, 2023 17:44