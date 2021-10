Der Comeback-Termin von Italiens EM-Held Leonardo Spinazzola steht

Der italienische Aussenverteidiger Leonardo Spinazzola sorgte an der Europameisterschaft für viel Furore: Seine Leistungen waren phänomenal bis er im Viertelfinale gegen Belgien von einem Achillessehnenriss arg gebeutelt wurde. Die Reha des 28-Jährigen läuft aber nach Wunsch, der Termin für das Comeback steht.

Wie die “Gazzetta dello Sport” berichtet, wird der Roma-Profi voraussichtlich genau in einem Monat wieder auf dem Platz stehen. Noch befindet sich Spinazzola im Aufbautraining und absolviert dabei individuelle Einheiten. In den nächsten ein bis zwei Wochen will er damit aber durch sein und dann wieder ins reguläre Mannschaftstraining einsteigen. Der Flügelspieler hat sich den 25. November dick in seiner Agenda angestrichen: Dann empängt die AS Roma in der Conference League die Ukrainer von Sorja Luhansk. Spinazzola möchte dann wieder auf dem Platz stehen.

psc 25 Oktober, 2021 15:52