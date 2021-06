Dzeko schliesst sich wohl Fenerbahce an

Edin Dzeko will offenbar den Dienst beim AS Rom quittieren. Sein neues Abenteuer könnte in der Türkei liege, Fenerbahce soll unmittelbar vor einem Transfer stehen.

Nach sechs Jahren in Diensten des AS Rom zieht es Edin Dzeko offenbar in die Türkei. Die in Istanbul ansässige Tageszeitung “Sözcü” berichtet von einem unmittelbar bevorstehenden Wechsel zu Fenerbahce. Dzeko freue sich auf seine neue Herausforderung, heisst es. Nach den letzten Gesprächen werde das Geschäft voraussichtlich abgeschlossen.

Dzeko hatte unter Paulo Fonseca wie der Gesamtverein keine einfache Saison. Für einen kurzen Zeitraum musste der 35 Jahre alte Angreifer sogar separiert von seinen Mannschaftskollegen trainieren. Dzekos Vertrag in Rom ist noch ein Jahr gültig. Scheinbar plant der neue Trainer José Mourinho nicht mehr mit Dzeko.

Fenerbahce soll allerdings nicht die einzige Option sein, die sich Dzeko in diesem Sommer bietet. Erst in dieser Woche war davon die Rede, dass der Bosnier beim AC Mailand der Plan B zu Olivier Giroud sei.

aoe 19 Juni, 2021 11:07