Henrikh Mkhitaryan verlängert bei der AS Roma

Henrikh Mkhitaryan bleibt der AS Roma treu und verlängert seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag um ein Jahr.

Der 32-jährige Armenier spielt seit September 2019 für die Giallorossi. In der abgelaufenen Saison war der Spielmacher mit 13 Toren und 11 Assists in 33 Serie A-Spielen ein absoluter Leistungsträger. Mkhitaryan hat sich dafür entschieden, in Rom noch mindestens eine weitere Saison anzuhängen. Der neue Vertrag läuft bis Juni 2022. In der kommenden Spielzeit wird er von José Mourinho trainiert. Die Roma will sich auch den Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka krallen (4-4-2.ch berichtete).

https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1399765399626031115

psc 1 Juni, 2021 18:47