Icardi widerspricht Gerüchten: “Glücklich bei PSG”

Am Wochenanfang wurde über eine mögliche Leihe von Mauro Icardi spekuliert. Für den Angreifer ist ein vorzeitiger Abgang von Paris Saint-Germain jedoch kein Thema.

Mauro Icardi (28) identifiziert sich auf höchster Ebene mit Paris Saint-Germain. Er sei noch immer froh darüber, dass der Klub im vergangenen Sommer die Kaufoption aktiviert habe, erklärt der Stürmer auf der PSG-Homepage. Für 50 Millionen Euro wechselte Icardi permanent an die Seine, wo er einen Vierjahresvertrag unterzeichnete.

“Ich fühle mich hier wohl, in einem grossartigen Team, das Trophäen gewinnt. Das ist es, wonach ein Spieler sucht”, führt Icardi weiter aus. Er hoffe, dass sich PSG in den kommenden Jahren weiter verbessern werde und “wir noch viele Trophäen gewinnen können”. Das hört sich ganz und gar nicht nach Abschied an.

Erst in dieser Woche war in Italien darüber spekuliert worden, PSG habe Icardi beim AS Rom zur Ausleihe angeboten. Der Argentinier überzeugt in dieser Saison mit erst fünf Toren zwar nicht. Zugute halten muss man ihm aber, dass er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wird.

aoe 27 März, 2021 12:37