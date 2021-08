José Mourinho feiert 4:0-Sieg der Roma auf die italienischste aller Arten

José Mourinho blickt zufrieden auf das vergangenen Wochenende zurück. Seine Mannschaft siegte am Sonntagabend auswärts bei Salernitana gleich mit 4:0. Bei der Rückreise liess es sich der Portugiese gut gehen.

“Nach einem wunderschönen Sieg, gibt es nichts Besseres als eine besondere Pizza”, kommentiert der 58-Jährige ein Video aus dem Zug, das ihn mit Pizza und Cola zeigt. “The Special One” ist also in diesem Fall alles andere als extravagant und hat sich an den italienischen Lifestyle offensichtlich bereits gewöhnt. Mourinho ist mit seinem Team mit zwei Siegen aus zwei Spielen erfolgreich in die neue Serie A-Saison gestartet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jose Mourinho (@josemourinho)

psc 30 August, 2021 12:31