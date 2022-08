Justin Kluivert entscheidet sich für Fulham

Der niederländische Angreifer Justin Kluivert wird in dieser Saison wohl demnächst für Fulham auflaufen.

Wie italienische Journalisten übereinstimmend berichten, hat sich der 23-jährige Profi der AS Roma mit dem Premier League-Aufsteiger über einen Wechsel geeinigt. Noch müssen die beiden Klubs bezüglich Ablöse letzte Details klären. Im Raum steht eine Leihe mit einer Kaufoption in Höhe von 8 bis 9 Mio. Euro. Kluivert zählt seit 2018 zum Kader der Römer, wobei er seither zweimal ausgeliehen wurde. In der vergangenen Saison gelangen ihm für Nizza in 31 Pflichtspielen sechs Treffer und sieben Assists.

Ursprünglich stammt der Sohn von Sturmlegende Patrick Kluivert aus der Nachwuchsabteilung von Ajax.

psc 18 August, 2022 13:29